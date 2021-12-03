Вышел трейлер сериала "Ричер"

На YouTube-канале Amazon Prime Video появился англоязычный трейлер сериала "Ричер" (Reacher). Премьера запланирована на 4 февраля 2022 года.

Сериал основан на серии книг Ли Чайлда об отставном военном и детективе Джеке Ричере. Первый сезон снят по первому роману "После смерти".

Главную роль играет Алан Ричсон ("Титаны"). О проекте стало известно в 2018 году. В других ролях - Уилла Фицджералд ("Маленькие женщины", "Готэм"), Кристин Крук ("Евротур", "Тайны Смолвиля"), Брюс МакГилл ("Законопослушний гражданин").

Режиссер - Лин Одинг ("Кобра Кай", "Воин", "Кровавая езда").

В 2005 и 2013 годах выходили полнометражные экранизации книг Чайлда о Ричере с Томом Крузом в главной роли.