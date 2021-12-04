Госдеп США увидел прогресс в выдаче дипломатических виз россиянам

США и Россия за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз, заявили в Госдепартаменте США. "И надеемся продолжать двигаться в этом направлении", - цитирует ТАСС сотрудника американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вашингтон ограничил сроки командировок сотрудников российских загранучреждений в США тремя годами. Данный подход создает больший паритет в дипломатических миссиях, поскольку в обеих странах ротация персонала будет происходить с одинаковой частотой. Это поможет облегчить постепенное восстановление посольств, что "необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией".

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в январе страну должны покинуть 27 российских дипломатов, а в июне еще - 30. При этом фактически речь идет о выдворении. Американцы также используют практику невыдачи виз членам семей дипломатических работников.

"Если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, до 1 июля следующего года из России уедут американские работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян", - прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.