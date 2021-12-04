Минфин одобрил решение Fitch подтвердить рейтинг России на уровне BBB. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

"Мы позитивно оцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на уровне BBB со стабильным прогнозом", - сказал глава Минфина.

Ранее стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "BBB", а краткосрочный - на уровне F2. Агентство отметило самый низкий уровень госдолга России по сравнению со странами с аналогичным уровнем рейтинга и устойчивый уровень внешнего фискального баланса.

Еще одним фактором, добавил Антон Силуанов, стала надежная макроэкономическая конструкция, выстроенная правительством РФ и Банком России.

"Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", - отметил министр.

Ранее Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год. Сейчас аналитики ЕК ожидают, что он составит 3,9%.