Названы автомобили с пробегом, которые дорожают быстрее других

Автомобили с пробегом в России за период с января по ноябрь включительно подорожали в среднем на 234 тысячи рублей, или на 34%. В итоге средняя цена подержанного легкового автомобиля выросла с 688 тысяч до 922 тысяч рублей в течение этого года.

Как говорится в обзоре агентства "Автостат" о мониторинге цен на вторичном авторынке, наибольший скачок цен был зафиксирован в ноябре: на его долю пришлось 6% роста, или 49 тысяч рублей. В октябре цены поднялись на 4%, в сентябре - на 5%.

Примечательно, что автомобили в возрасте пяти лет дорожают быстрее, чем "трехлетки": за январь-ноябрь первые прибавили в цене в среднем 23%, вторые - 18%, однако многое зависит от конкретной модели. Например, трехлетняя Kia Rio подорожала на 23%, в то время как Hyundai Solaris и Creta, а также Volkswagen Polo прибавили 18%. Пятилетняя Kia Sportage подскочила в цене на 26%, Ford Focus и Volkswagen Tiguan - на 20%, Skoda Octavia - на 19%.

Как писала ранее "РГ", самые популярные легковые автомобили на вторичном рынке в России - это Lada Granta, Vesta, Largus и Niva Legend, а также Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Renault Duster.