В Москву прибыл авиарейс с россиянами из ЮАР

В Москву прибыл рейс с россиянами из ЮАР. Борт ET 760 авиакомпании Ethiopian Airlines приземлился в аэропорту "Домодедово" в 08:05 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Пассажиры уже получили свой багаж, и теперь их ждет двухнедельный карантин на предмет выявления омикрон-штамма коронавируса.

Рейс прибыл из столицы Эфиопии Аддис-Абебы, где на этот самолет пересели россияне, добирающиеся домой из ЮАР. По информации "Прайм", авиакомпания организовала два чартера для их вывоза из Кейптауна и Йоханнесбурга. Всего ими вылетело около 100 человек.

Ранее стало известно, что у двух пассажиров, вернувшихся в пятницу из ЮАР, выявлен коронавирус, и Роспотребнадзор сейчас устанавливают штамм вируса.