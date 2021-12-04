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04.12.2021 09:35
Рубрика: Общество

В Москву прибыл авиарейс с россиянами из ЮАР

Текст: Алексей Рыбин
Туристы, прибывшие из ЮАР, в аэропорту Домодедово. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Туристы, прибывшие из ЮАР, в аэропорту Домодедово. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Туристы, прибывшие из ЮАР, в аэропорту Домодедово. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Москву прибыл рейс с россиянами из ЮАР. Борт ET 760 авиакомпании Ethiopian Airlines приземлился в аэропорту "Домодедово" в 08:05 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Фото: Phill Magakoe / AFP
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Пассажиры уже получили свой багаж, и теперь их ждет двухнедельный карантин на предмет выявления омикрон-штамма коронавируса.

Рейс прибыл из столицы Эфиопии Аддис-Абебы, где на этот самолет пересели россияне, добирающиеся домой из ЮАР. По информации "Прайм", авиакомпания организовала два чартера для их вывоза из Кейптауна и Йоханнесбурга. Всего ими вылетело около 100 человек.

Ранее стало известно, что у двух пассажиров, вернувшихся в пятницу из ЮАР, выявлен коронавирус, и Роспотребнадзор сейчас устанавливают штамм вируса.

Общество Здоровье Компании Авиация Аэропорт Домодедово Пандемия коронавируса COVID-19

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