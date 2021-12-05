Саудовская Аравия разрешит въезд привитым "Спутником V"

Саудовская Аравия разрешит въезд туристам, привитым "Спутником V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Королевство откроет въезд в страну с 1 января 2022 года.

"Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные "Спутником V" лица. Такому решению предшествовала активная работа РФПИ с Министерством здравоохранения Саудовской Аравии и Министерством инвестиций королевства", - говорится в сообщении фонда.

В Саудовской Аравии находятся главные мусульманские святыни Мекка и Медина. Благодаря решению королевства, вакцинированные верующие теперь смогут совершить к ним хадж.

Границы для привитых паломников Эр-Рияд открыл еще летом этого года. Однако первоначально речь шла о вакцинах, признанных самим королевством. "Спутник V" в их число не входил. С просьбой разрешить привитым россиянам отправиться в хадж обращался к властям Саудовской Аравии также совет муфтиев России.