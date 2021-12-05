В ГД прокомментировали инцидент на белорусско-украинской границе

Заявления белорусских властей после инцидента с нарушением границы украинским вертолетом адекватны и не нарушают международных конвенций, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 4 декабря сообщил, что украинский вертолет Ми-8 нарушил госграницу во время учений в районе пункта пропуска "Новая Рудня". В Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси вызвали военного атташе при посольстве Украины в республик, где ему вручили ноту протеста.

"Любое государство мира принимает самые жесткие меры при нарушении государственной границы, потому что если не реагировать, то такие провокации могут повторяться всё больше и больше, нарушая безопасность государства... То, что произошло на территории Белоруссии, является грубейшим нарушением", - сказал Водолацкий RT.

Депутат подчеркнул, что все заявления с белорусской стороны адекватны и не нарушают никаких международных конвенций. "Белорусы отнеслись гуманно к украинской стороне и пока сделали предупреждение. Но это пока", - добавил он.