Вильфанд предупредил о суровой зиме в ряде регионов в ближайшие дни

Морозы до 20-29 градусов ожидают ряд регионов России в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, очень холодная погода в Северо-Западном федеральном округе, где аномалии очень заметные. "На 8-10 градусов температура будет ниже нормы в ближайшие три дня", - рассказал метеоролог ТАСС.

Так, в Мурманской области и в Карелии будет -17…-22 градуса, в Вологодской области прогнозируется до -29, в Ленинградской области -14…-19 градусов, а в ночь на понедельник даже до -22. Днем температура будет около -15. "Это уже такая настоящая суровая погода, конечно", - отметил Вильфанд.

Он отметил, что в ближайшие дни такая же погода будет в Ярославской и Ивановской областях. Здесь по ночам столбик термометра будет опускаться до -15…-20 градусов. Кроме того, холода ожидают Кировскую область и Пермский край. В этих регионах температура в понедельник опустится до -25…-28, что на 10-13 градусов ниже нормы.

Вильфанд сообщил, что в понедельник-вторник аномально холодная погода придет и в регионы Уральского федерального округа. Здесь температура понизится сразу на 15 градусов и будет ниже климатической нормы на 7-8 градусов.

В воскресенье в Свердловской, Челябинской, Курганской областях еще будет мягкая погода: ночные температуры чуть ниже нуля, дневные - около нуля (это выше нормы на 7-8 градусов). Однако уже в понедельник резко похолодает. "В Свердловской области будет -13…-18 градусов ночью, а во вторник уже и в других регионах будет от 15 до 20 градусов мороза", - заключил метеоролог.