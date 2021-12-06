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06.12.2021 13:02
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ проводит проверку Lada Largus: возможна утечка бензина

Текст: Константин Руссов

Владельцы Lada Largus начали получать письма от АвтоВАЗа с рекомендацией посетить авторизованный сервисный центр марки для проверки состояния топливной системы автомобиля, в которой могут быть вредные контакты, приводящие к утечке топлива.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Сервисный центр необходимо посетить владельца авто, выпущенных в 2017-2018 гг., с двигателем ВАЗ-21129 объёмом 1.6 литра мощностью 106 л.с.

У машин может быть перетирание топливного трубопровода. В конце 2020 года аналогичная кампания проводилась в отношении Lada Xray и Vesta, но касалась она модификаций с мотором 1.8 литра.

Все работы по оценки и модернизации топливопроводной системы будут бесплатными для владельцев. Сайт "Лада.онлайн" сообщает, что на автомобилях тех, кто успел посетить сервис, была установлена пластиковая распорка, предотвращая вредный контакт.

#Lada