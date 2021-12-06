АвтоВАЗ рассказал, какой пробег должен быть у новой машины из автосалона

Забирая у дилера новый автомобиль, можно огорчиться, увидев на одометре цифры пробега 20, 50, а то и 70 км.

Закрадываются подозрения: вдруг кто-то из сотрудников автосалона использовал мой автомобиль в личных целях? АвтоВАЗ рассказал, какой пробег считается "нормальным" для нового автомобиля.

"Так как автомобиль на заводе проходит тестовые испытания и проверку качества, то на новых автомобилях может быть небольшой пробег", - цитирует представителя АвтоВАЗа сайт "Лада.онлайн".

Как всегда ответ довольно абстрактен, а точные цифры по допустимому для нового автомобиля пробегу содержатся в инструкции по предпродажной подготовке: "Максимально допустимый пробег автомобиля (по спидометру) перед продажей его покупателю не должен превышать 100 км".

Ранее "РГ" рассказывала, сколько литров бензина АвтоВАЗ заливает в баки новых Lada. Увы, но под горловину машины не заправляют - только несколько литров, чтобы хватило до ближайшей заправки.