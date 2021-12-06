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06.12.2021 15:57
Рубрика: Общество

Депутат: Центр Гамалеи назвал срок вынесения заключения об опасности "омикрона"

Текст: Анастасия Селиванова

Научно-исследовательский центр Гамалеи, который разработал вакцину и бустер "Спутник", в течение 14 дней озвучит свое заключение относительно способности нового штамма коронавируса "омикрон" приводить к патологиям. Об этом сообщила первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

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"Александр Леонидович Гинцбург на встрече с "Единой Россией" сказал, что "омикрон"-коронавирус уже в России. Через две недели институт Гамалеи сможет вынести заключение о его патогенности. Ждем", - написала депутат в своем Telegram-канале.

Как писала ранее "РГ", директор центра Гамалеи Гинцбург считает тревожным фактором отсутствие данных о том, как число мутаций в новом штамме коронавируса влияет на срок перехода заболевания в тяжелую стадию. По его словам, если инфекционный процесс будет переходить в тяжелую форму спустя считанные дни, а не 10-14 дней, то эпидемиологическая обстановка может ухудшится.

Штамм "омикрон" был впервые обнаружен на юге Африки во второй половине ноября. Он относительно быстро распространяется, пока не вызывает задокументированных тяжелых случаев течения заболевания, симптомы остаются легкими. Штамм уже выявлен в Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, а утром 6 декабря первые случаи заражения были подтверждены в России.

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