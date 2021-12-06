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06.12.2021 16:22
Рубрика: ПДД

Филипп Киркоров заявил об оплате всех штрафов

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров заявил, что оплатил все штрафы за нарушение ПДД. Об этом артист сообщил телеканалу "Москва 24".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"У всех бывают штрафы. Естественно, я все всегда оплачиваю. Все, что связано с оплатой штрафов и других видов услуг, у нас все чисто", - добавил король отечественной поп-музыки. Он также заявил, что готов защищать свою честь и достоинство в суде.

Ранее сообщалось, что на Филиппа Киркорова составлено 90 протоколов о неуплате штрафов за нарушение ПДД. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде крупного административного взыскания или ареста на срок до 15 суток.