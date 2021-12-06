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Рубрика: Общество

Генетик Исаев: "Омикрон" мог мутировать среди животных и перейти на людей

Особенности нового штамма коронавируса "омикрон" могут свидетельствовать о том, что его мутация произошла в популяции крупных животных, а после передалась человеку. Такое мнение высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Фото: iStock
Ученые доказали, что штамм "омикрон" ускользает от иммунитета переболевших

Нулевым пациентом с "омикроном" считается человек с иммунодефицитом, в организме которого вирус и мутировал. Однако, отметил Исаев в разговоре с ТАСС, его теория относительно происхождения "омикрона" немного отличается.

Известно, что млекопитающие, в том числе крупные кошки, различные виды оленей, а также норки, болеют коронавирусом. А в Южной Африке люди достаточно тесно контактируют с дикой природой. "Я считаю, что COVID-19 уходит в популяции крупных млекопитающих и там эволюционирует. Потому что именно межвидовые переходы вирусов вызывают наиболее яркие отличия в комбинаторике белков, формируют генетическое разнообразие", - рассказал Исаев.

По его словам, не факт, что ученые правильно зафиксировали в качестве нулевого пациента человека с иммунодефицитом. Он мог заразиться от местных охотников, южноафриканских рейнджеров или других людей, работающих в саванне, в заповедниках, пояснил Исаев.

Штамм "омикрон" был обнаружен в конце ноября в образцах ПЦР-тестов людей из Ботсваны и ЮАР, а также у туриста из Гонконга. Позднее штамм распространился среди нескольких десятков людей в странах Европы, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. По версии Всемирной организации здравоохранения, этот штамм мог зародится в организме человека с ослабленным иммунитетом, что и помогло вирусу, с которым не справился иммунитет, мутировать. Есть версия, что сам факт появления штамма с подобными признаками может говорить о начале конца пандемии.

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