Горная вершина названа в честь Героя России, разведчика Алексея Ботяна

Звание Героя России Алексею Николаевичу Ботяну присвоили, когда ему было уже 90. За прообразом знаменитого киношного "майора Вихря", предотвратившего фашистами взрыв польского Кракова во время Великой Отечественной, скрывался будущий советский разведчик-нелегал, полковник внешней разведки Ботян. И если о его военных подвигах известно немало, то послевоенная работа пока засекречена.

Алексей Николаевич прожил долгую и плодотворную жизнь. Родился в 1917-м, скончался в 2020-м. Буквально до последних лет был активен, общителен. Играл в шахматы, встречался с представителями СМИ… На его 100-летие было приглашено 100 гостей. Пришли все до единого.

И хотя не все подвиги раскрыты, пока достаточно и тех многих рассекреченных, принесших славному человеку любовь и уважение.

Я дивился потрясающей красоты алмазу в 101 карат, названным именем Ботяна, когда разведчику исполнился 101 год.

А теперь, как сообщает Пресс-бюро Службы внешней разведки, безымянная гора на хребте Соудор в Ирафском районе Республики Северная Осетия - Алания с высшей точкой в 4019 метров названа именем Алексея Ботяна.