Новости

Власти Москвы призвали отказаться от автомобилей из-за метели 7 декабря 17:04
Матвиенко: Король Бахрейна хочет посетить Москву 16:52
Названы сроки расширения дальневосточной ипотеки на врачей и учителей 16:36
Греф предсказал повышение ключевой ставки до конца года 16:29
В РФ намерены ускорить очередь льготников на жилье при помощи единого реестра 16:28
Филипп Киркоров заявил об оплате всех штрафов 16:22
Луноход Yutu-2 заметил загадочный куб на обратной стороне Луны 16:22
Юристы напомнили о правилах остекления балконов в России 16:21
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2" 16:13
Топ-10 кроссоверов ноября: "китайцы" впервые ворвались в пятерку 16:07
В Кремле оценили влияние судебных решений на признание геноцида жителей СССР 16:01
Депутат: Центр Гамалеи назвал срок вынесения заключения об опасности "омикрона" 15:57
В Минске заявили о конкретных мерах в ответ на санкции Запада 15:50
Названа дата открытия горнолыжного сезона на курорте Домбай 15:45
Один человек мог стать источником 90% заражений "дельтой" в России 15:40
Синоптик предсказал сильнейший за послевоенную историю снегопад в Москве 15:29
"Газпром": Из хранилищ Европы выкачана уже четверть запасов газа 15:27
Путин 7 декабря откроет движение на новых станциях московского метро 15:25
Владимир Путин прибыл с визитом в Индию 15:01
Горная вершина названа в честь Героя России, разведчика Алексея Ботяна 14:59
Рашкин прибыл в СК на первый допрос по делу о незаконной охоте 14:57
Власти Москвы озвучили штраф за парковку на желтой разметке 14:47
В Екатеринбурге врач "скорой" спас женщину, рискуя жизнью 14:43
Школьников в Казахстане научат отличать интернет-фейки от правды 14:42
Братьям Кокориным не удалось оспорить компенсацию избитому водителю 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 16:29
Рубрика: Экономика

Греф предсказал повышение ключевой ставки до конца года

Текст: Анастасия Селиванова

Ключевая ставка Банка России может вырасти на последнем в этом году заседании ЦБ. Даже если она поднимется через какое-то время до 9-9,5%, то в этом не будет "ничего страшного". Такое мнение высказал президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Глава ЦБ оценила возможность двузначной ключевой ставки в 2022 году

"Центральный банк будет повышать ставку дальше. Насколько - сегодня предсказать невозможно. Наши оценки - может быть, (повышение составит) до одного процентного пункта, но насколько ставка пойдет дальше вверх - вопрос пока остается открытым. Это будет зависеть от того, как будет развиваться кривая инфляции", - пояснил Греф в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам главы Сбербанка, при текущем уровне ставки 7,5% и годовой инфляции 8,3% "выгодно брать много кредитов, и это подогревает инфляцию". Это одна из веских причин для ЦБ продолжать повышение ключевой ставки. О переходе регулятора к смягчению денежно-кредитной политики, то есть к снижению ставки, можно будет говорить лишь тогда, когда наметится тренд на снижение инфляции, заключил Греф.

На последнем заседании в конце октября Банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд. К тому моменту регулятор оценивал прогнозную инфляцию по итогам 2021 года в 7,4-7,9%. Спустя месяц председатель ЦБ Эльвира Нибиуллина подчеркнула, что ее беспокоит скачок инфляции, и если показатель не замедлит рост, то ЦБ продолжит повышать ставку.

Последнее в этом году заседание ЦБ пройдет 17 декабря.

Экономика Макроэкономика Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Один человек мог стать источником 90% заражений "дельтой" в России
Минтруд разъяснил планируемые нововведения при выплате пенсионных накоплений
Испытания вакцины для детей 6-11 лет запланированы на начало 2022 года
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2"
Сбербанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию