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06.12.2021 13:44
Рубрика: Власть

Лавров: Россия обеспокоена деятельностью США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Текст: Юрий Когалов
Россия обеспокоена деятельностью США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, созданием блоковых структур. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в рамках российско-индийских консультаций в формате "2+2" (главы МИД и Миноброны).

"Был полезный, содержательный разговор по самым разным темам, но основное внимание уделили ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где в последние годы накапливаются элементы нестабильности, которые рискуют подорвать универсальную, инклюзивную архитектуру сотрудничества, которое здесь складывалось многие десятилетия", - отметил Лавров. По его словам, Москва серьезно обеспокоена "той деятельностью, которой здесь занимаются США под лозунгом так называемых Индо-Тихоокеанских стратегий, создавая здесь закрытые блоковые структуры".

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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Отдельно речь зашла об альянсе США, Великобритания и Австралия AUKUS. По словам главы МИД РФ, американцы будут пытаться расширить этот формат, уже прозвучали заявления, что к ним должны присоединиться Япония, Южная Корея. "У меня есть серьезные сомнения, что это будет помогать делу мира и стабильности", - заявил Лавров, обратив внимание, что Индия "четко дистанцировалась" от блока AUKUS, предпочитая участие в экономических, транспортных и инфраструктурных проектах по линии QUAD (Индия, Япония, Австралия, США). Как подчеркнул министр, Россия совместно с Индией будет препятствовать тому, чтобы планы Индо-Тихоокеанской стратегии, AUKUS и другие форматы пытались подминать под себя АСЕАН и другие структуры, созданные в последние десятилетия.

По словам Лаврова, Индия противостоит попыткам США заставить ее следовать курсом, проложенным из Вашингтона. Это видно на примере сотрудничества РФ и Индии по системам ПВО С-400, которое пытаются подорвать США. "Наши индийские друзья ясно и твердо объясняли, что являются суверенной страной, и они сами будут решать, у кого приобретать оружие, и кто будет партнером Индии в этой и других областях", - отметил министр.

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