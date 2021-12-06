Путин утвердил повышение МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году будет повышен с 12 792 рублей до 13 890 рублей. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

В редакции документа, подготовленной ранее к первому чтению в Госдуме, предполагалось, что МРОТ вырастет до 13 617 рублей, однако президент счел такое повышение недостаточным и велел доработать документ с учетом более высокой индексации показателя на фоне инфляции выше прогнозируемой. В итоге МРОТ повышен на 8,13%.

Показатель МРОТ используется в России при начислении пособий по больничному листу. Кроме того, зарплаты некоторых категорий работников отталкиваются именно от минимального размера оплаты труда, например, персонала прачечных, операторов на вызовах, подсобных и кухонных работников и так далее, уточняли в комитете по охране здоровья.