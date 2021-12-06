Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.12.2021 14:47
Рубрика: ПДД

Власти Москвы озвучили штраф за парковку на желтой разметке

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

В Москве за парковку в местах, обозначенных желтой разметкой, нарушителей могут оштрафовать на 3 тысячи рублей. При этом зимой, когда разметка закрыта снегом и с трудом различима, такие штрафы не выписываются. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), комментируя смену разметки на городских парковках.

Фото: Сергей Савостьянов
Кабмин не поддержал отдельный штраф за самовольное ограждение парковки

Как правило, разметка в виде полукруга в начале или конце парковки наносится в местах выезда из дворов, заявили представители МАДИ. Стоящие на полукруге машины затрудняют проезд, ограничивают обзор знаков и сигналов светофора, что нередко приводит к ДТП. "Парковка на таких местах и ранее была запрещена Правилами дорожного движения, штрафы за это могли выписать инспекторы ГИБДД", - добавили в инспекции.

Желтая разметка 1.4 может применяться самостоятельно, без знака 3.27 "Остановка запрещена". В таком случае предусмотрен штраф 3 тысячи рублей (12.16 ч. 5 КоАП РФ), он может быть оплачен со скидкой 50 процентов. В зимнее время - если разметка закрыта снегом и неразличима, такие штрафы не выписываются. "Автомобилисты, в свою очередь, должны руководствоваться действием дорожных знаков и не забывать требования Правил дорожного движения о запрете остановки на пересечениях проезжих частей, пешеходных переходах и в местах выездов с прилегающих территорий", - резюмировали представители МАДИ.

Ранее "РГ" сообщала, что полукруглую разметку, обозначающую конец парковочной зоны, в Москве начали заменять запрещающей желтой разметкой.