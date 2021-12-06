Мэра амурского города заподозрили в присвоении бюджетных денег

В Приамурье в отношении бывшего мэра города Сковородино возбуждено уголовное дело о присвоении бюджетных средств. Следствие считает, что экс-чиновница незаконно получила более 177 тысяч рублей.

"Предварительно установлено, что в декабре 2018 года в соответствии с условиями двух договоров о проведении работ по установке консольной светодиодной иллюминации на уличные электроопоры, заключенных между администрацией города и одним из индивидуальных предпринимателей, с подрядчиком произвели полный расчет", - сообщается на сайте амурской полиции. Однако правоохранители выяснили, что работы так и не были выполнены, а деньги предприниматель передал экс-чиновнице.

1 декабря суд досрочно прекратил полномочия градоначальницы из-за незаконных сделок с землей.