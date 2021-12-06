На Ставрополье утвердили обвинение экс-министру строительства

В Ставропольском крае утвердили обвинительное заключение бывшему министру строительства и архитектуры края. Его подозревают во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, заявили на официальной странице прокуратуры региона в Instagram.

Речь идет об Алексее Когарлыцком. По версии следователей, он получил несколько взяток на сумму в 65 миллионов рублей, чтобы помочь сторонним организациям, которые участвовали в исполнении госконтрактов. Полученные средства он передавал бывшему заместителю председателя правительства Ставропольского края Александру Золотареву, который также сейчас под следствием. Его подозревают в покровительстве и подстрекательстве к превышению должностных полномочий при строительстве социальных объектов.

Самого Когарлыцкого обвиняют в сразу по четырем статьям уголовного кодекса. Дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.