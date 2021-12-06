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06.12.2021 12:03
Рубрика: Власть

Число пользователей портала госуслуг достигло 90 млн

Текст: Василий Кошкин

На начало декабря на портале госуслуг были зарегистрированы 90 млн пользователей с подтвержденной учетной записью. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: iStock
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"Еженедельно пользователи по всей стране заказывают до 6,5 млн электронных услуг. Самыми популярными услугами по-прежнему остаются запись на прием к врачу, выписка из индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда России, запись на вакцинацию и детский сад, регистрация транспортных средств", - отметил чиновник.

По наибольшей активности граждан Чернышенко отметил Санкт-Петербург, Башкортостан и Свердловскую область.

Ранее стало известно, что стратегическая инициатива "Госуслуги онлайн", утвержденная правительством, предполагает перевод в онлайн к 2024 году всех услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий. Кроме того, планируется, что к 2024 году учетная запись на портале будет оформлена у 85% граждан страны.

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