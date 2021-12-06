Астраханца наградили за помощь в поимке боевика из банды Басаева

Житель Астраханской области получил 100 тысяч рублей за оказанную помощь правоохранительным органам в поимке сбежавшего из психбольницы боевика из банды Шамиля Басаева.

Награду за информацию о преступнике мужчине вручило руководство регионального управления ФСИН России.

Уроженец Чеченской Республики Магомед Алханов, отбывавший срок за бандитизм, 26 октября сбежал из под стражи время прохождения психиатрической экспертизы. 39-летний мужчина подозревался в том, что в составе банды Басаева участвовал в нападении на псковских десантников под Улус-Кертом.

К поискам опасного преступника был привлечен весь гарнизон полиции Астрахани, а также Росгвардии и ФСБ. 2 ноября беглец был задержан в одном из районов города.