Renault заменит кроссовер Kadjar новой моделью, которую назвали Austral

Компания Renault поделилась информацией о новинке, которая будет представлена в первой половине следующего года.

В 2022 году Renault Kadjar будет отправлен в отставку, по крайней мере, на европейском рынке. Его место займёт новый кроссовер, который получил имя Austral. Название происходит от латинского слова australis, объяснили в компании, и присутствует в том или ином виде во многих европейских языках, включая французский.

"Austral сразу же настраивает работу воображения на атмосферу южного полушария, это название, которое приглашает в путешествие и идеально подходит для SUV. К тому же, произношение не вызовет трудностей практически ни у кого", - объяснил Сильвия Дос Сантос, менеджер по стратегии нейминга моделей Renault Group.

Кроме названия Renault поделилась тизерным изображением, на котором видны новый логотип марки и часть фонарей, напоминающих формой фары Megane E-Tech.

Также сообщается, что салон будет иметь компоновку "2+3", а длина автомобиля составит 4.51 метра.

В продаже новый Renault Austral появится весной 2022 года.