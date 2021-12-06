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06.12.2021 12:22
Рубрика: Легковые авто

Renault заменит кроссовер Kadjar новой моделью, которую назвали Austral

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault . Фото: Пресс-служба Renault .
Фото: Пресс-служба Renault .

Компания Renault поделилась информацией о новинке, которая будет представлена в первой половине следующего года.

Фото: Istock
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В 2022 году Renault Kadjar будет отправлен в отставку, по крайней мере, на европейском рынке. Его место займёт новый кроссовер, который получил имя Austral. Название происходит от латинского слова australis, объяснили в компании, и присутствует в том или ином виде во многих европейских языках, включая французский.

"Austral сразу же настраивает работу воображения на атмосферу южного полушария, это название, которое приглашает в путешествие и идеально подходит для SUV. К тому же, произношение не вызовет трудностей практически ни у кого", - объяснил Сильвия Дос Сантос, менеджер по стратегии нейминга моделей Renault Group.

Кроме названия Renault поделилась тизерным изображением, на котором видны новый логотип марки и часть фонарей, напоминающих формой фары Megane E-Tech.

Также сообщается, что салон будет иметь компоновку "2+3", а длина автомобиля составит 4.51 метра.

В продаже новый Renault Austral появится весной 2022 года.

#Renault