В Ростуризме назвали вариант урегулирования ситуации с "Музенидис Трэвел"

"Стороны договорились в ближайшее время организовать российско-греческие переговоры с участием гостиниц и туроператоров, на которых будет обсуждаться антикризисный план сотрудничества, предусматривающий специальные условия для российских туристов", - отметили в Ростуризме. В частности, в качестве одного из вариантов рассматривается предоставление греческой стороной российским туристам специальных ваучеров на проживание, уточнили в ведомстве.

Генассамблея ЮНВТО прошла в испанском Мадриде. Это самое важное мероприятие в мире туризма. Зарина Догузова возглавляла российскую делегацию. Прежнее заседание Генассамблеи проходило в Санкт-Петербурге в 2019 году, Россия председательствовала в организации.

В ходе визита глава Ростуризма передала председательство России в ЮНВТО Испании, поддержала заявку на проведение ЭКСПО-2030 в Москве. Российская делегация также выступила за проведение 25 Генассамблеи в Самарканде и провела ряд двухсторонних встреч с ключевыми туристическими странами.

Вместе с представителем Тульской области Зарина Догузова получила награду за одну из лучших туристических деревень мира - Бёхово. На встрече с генеральным секретарем ЮНВТО Зурабом Пололикашвили стороны подтвердили договоренность об открытии Международного образовательного центра ЮНВТО в Санкт-Петербурге в следующем году. С такой инициативой на 23 Генассамблее ЮНВТО в Санкт-Петербурге выступил Президент России Владимир Путин.

Как предполагается, центр будет заниматься адаптацией существующих учебных программ под международные стандарты в сфере туризма и совместно с ЮНВТО, а также разрабатывать инновационные программы. В центре смогут обучаться более тысячи человек в год.

По словам Догузовой, сегодня все страны столкнулись с беспрецедентным вызовом, который заставил во многом пересмотреть подходы к ключевым сферам жизни, включая туризм. Россия сделала ставку на опережающее развитие туризма. Государство не просто поддержало туристический бизнес в кризис, но и впервые запустило национальный проект по туризму объемом 8 млрд долларов до 2030 года.

Одним из важных шагов для обеспечения безопасности путешествий глава Ростуризма назвала взаимное признание вакцин. Это позволит наметить путь к восстановлению международных поездок, сказала Догузова на церемонии открытия Генассамблеи.

В рамках Генассамблеи Россия была переизбрана в Исполнительный совет ЮНВТО и подала заявку на председательство в нем в 2023 году.

Все образовательные программы основаны на методологии UNWTO, который объединяет лучший мировой опыт. Центр станет местом подготовки высококвалифицированных кадров отрасли туризма.

На финансирование Центра ежегодно будет выделяться 100 миллионов рублей в рамках национального проекта "Туризм и Индустрия Гостеприимства" и дополнительно привлекаться частные инвестиции.