В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма

Новый "омикрон"-штамм коронавируса, обнаруженный уже в десятках стран, пока не вызвал ни одной смерти. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, необходимо еще несколько недель, чтобы определить степень заразности нового штамма и понять, вызывает ли он более тяжелое течение болезни. Райан подчеркнул, что специалисты намерены получить ответы, которые нужны всем, пишет РИА Новости.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что заразившиеся "омикрон"-штаммом коронавируса переносят COVID-19 в более легкой форме. Об этом свидетельствуют первоначальные данные, однако делать окончательные выводы на этот счет делать пока рано. Она пояснила, что процесс прохождения всего цикла - от инфицирования и до полного выздоровления - занимает время. "Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из инфицированных "омикрон"-штаммом разовьется тяжелое заболевание", - отметила она.