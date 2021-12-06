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06.12.2021 17:10
Рубрика: Российский автопром

За уникальный раллийный пикап "Иж" хотят 3 млн рублей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На сайте Auto.ru выставили на продажу уникальный автомобиль - подготовленный для профессионального ралли пикап Иж-27151.

Фото: Пресс-служба Haval
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Утверждается, что спортпрототип построили в 1990 году на самом Ижевском автозаводе для нужд заводской гоночной команды, однако из-за развала страны и последующих финансовых проблем "Ижмаша" машина по прямому назначению не использовалась.

От серийного Иж-27151 раллийный отличается интегрированным в конструкцию сварным трубчатым каркасом безопасности, специальными приборами в салоне, спортивным рулевым колесом и сиденьями-"ковшами" в салоне, широкими покрышками на оригинальных дисках, расширенными колесными арками, а также надписями на кузове.

Пикап в свое время создавался для Владимира Гольцова, заводского раллийного гонщика "Ижмаша".

За все время болид проехал лишь 3 тысячи километров, под капотом у него стоит 1,5-литровый бензиновый мотор УЗАМ мощностью 75 л.с. Он агрегатирован с механической коробкой передач. Привод - задний.

Продавец позиционирует машину как уникальный коллекционный образец - и хочет за нее 2 990 000 рублей.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru