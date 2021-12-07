АвтоВАЗ продолжит выпускать Lada и Renault по субботам

На АвтоВАЗе по мере возможности практикуют "чёрные субботы", когда в выходной день часть персонала за двойную оплату выходит на работу.

В нынешних условиях отставания от годового плана по выпуску это особенно актуально. Стало известно, что на этой неделе рабочие снова повторят свой "подвиг".

Таким образом, пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ", эта неделя станет второй подряд, когда в субботу на тольяттинском заводе будут собирать автомобили. Правда, пока это машины на платформе B0 (Lada Largus, Xray и Renault Logan, Sandero) и внедорожники Niva Legend и Niva Travel.

Производство Lada Granta пока всё ещё в простое, и ожидается, что его рестарт состоится завтра, 8 декабря. В условиях дефицита новых авто у дилеров продажи семейства Granta сокращаются: в прошлом месяце модель удержалась на втором месте в том-10, но потеряла 7309 клиентов по сравнению с ноябрём 2020 года.

Что дала субботняя смена на прошлой неделе: в общей сложности за это время было выпущено свыше 600 автомобилей.