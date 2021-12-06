АвтоВАЗ не собирает Lada Granta

С 6 по 7 декабря включительно АвтоВАЗ приостанавливает сборку на производственной линии СКП Kalina (семейство Lada Granta).

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу профсоюза АвтоВАЗа Сергея Зайцева, причина такого решения - отсутствие комплектующих изделий.

Напомним, что в ноябре семейство автомобилей Lada Granta выпускалось всего лишь 8 из 20 рабочих дней, было недопроизведено примерно семь тысяч машин.

В то же время АвтоВАЗ ввел "черные субботы" для выпуска автомобилей на платформе B0 (Renault Logan и Sandero, Lada Xray и Largus) и Lada Niva (внедорожники Niva Legend и Niva Travel). В зависимости от участка продолжительность смены может составлять от 8 до 12 часов.

Ранее "РГ" сообщала, что стали известны производственные планы АвтоВАЗа на следующий год. Главным событием станет запуск новой Lada Vesta. Также в 2022 году компания поставит на поток производство нового, третьего поколения Renault Logan, созданного на осваиваемой платформе CMF-B, которую примерят в будущие Lada.