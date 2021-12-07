Белорусское гражданство получили 448 граждан Украины

Еще 448 граждан Украины обрели белорусское гражданство, согласно указу №480, который подписал во вторник Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба, уточняя, что паспорт гражданина РБ получат лица, обратившиеся по данному вопросу после соответствующих поручений президента. Все они были даны во время встречи главы государства с представителями общественности, медийного и экспертного сообщества, которая состоялась 9 августа текущего года.

В администрации белорусского лидера напомнили, что ранее президентом уже был подписан аналогичный указ, по которому в гражданство РБ приняты 248 граждан соседней страны. Кроме того, выполняя поручения Лукашенко, подразделения по гражданству и миграции МВД республики оформили решения о предоставлении белорусского гражданства в регистрационном порядке 485 гражданам Украины. А в целом после августовского "Большого разговора" с главой государства уже около 1,2 тысячи человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами.

Более того. В настоящее время в комиссии по вопросам гражданства при президенте Беларуси, констатируют новостные порталы, нет нерассмотренных заявлений о приеме в гражданство.