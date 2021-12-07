Число вернувшихся из ЮАР в РФ с признаками коронавируса выросло до 24

На данный момент в обсерваторе находится около сотни человек, которые прибыли из ЮАР в Россию и ожидают результатов ПЦР-теста на коронавирус. Из них у 24 тест либо оказался положительным, либо есть симптомы заболевания. Принадлежность к определенному штамму устанавливается.

Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Вот сейчас из общего количества приезжих - там почти под сотню - госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека. В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР. Но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются", - сообщила Попова в эфире "России 1".

До сих пор, по словам Поповой, в России подтверждено только два случая заражения штаммом омикрон, который получил распространение на юге Африки и в других странах.

Сейчас авиасообщение с ЮАР, еще восемью странами юга Африки и Гонконгом приостановлено ввиду высокой вероятности завоза штамма в страну. Однако действуют вывозные рейсы для россиян на родину. Все прибывающие в РФ из этих стран с завтрашнего дня будут обязаны соблюдать карантин в течение двух недель и сдать ПЦР-тест дважды за этот период.