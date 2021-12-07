Прилетающих с юга Африки в Россию обязали сидеть на карантине 14 дней

С 8 декабря все граждане, приезжающие в Россию из стран юга Африки, должны будут дважды пройти тестирование на коронавирус и пробыть в изоляции в течение 14 дней с момента прилета. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации за подписью главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В список попали десять стран, с которыми с 28 ноября Россия ограничила авиасообщения ввиду выявления там нового штамма коронавируса омикрон. Среди них Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, а также Танзания, Эсватини, ЮАР и Гонконг.

Первое обследование прибывающие из этих стран должны будут пройти в течение двух суток с момента приезда, второй тест необходимо сдать с девятого по двенадцатый день. Одновременно с этим срок действия ПЦР-теста в России сокращается с 72 часов до 48 часов.

Штамм омикрон был впервые выявлен в ноябре в Ботсване и ЮАР. По данным Всемирной организации здравоохранения, в нем содержится большое количество мутаций, а опасность этой вариации вируса до конца неясна. С момента выявления штамма многие страны решили действовать на опережение и приостановили авиасообщение с эпицентром распространения заболевания.