Новости

Беларусь с 15 декабря возобновит железнодорожное сообщение с Мурманском 18:46
Пластиковые стаканчики могут запретить в России с 2023 года 18:37
Вышел русский трейлер финского комедийного сериала "Мой восьмой" 18:32
Путин назвал страхи по "омикрону" преждевременными 17:52
Лапина назначена Исполнительным директором Института развития Интернета 17:47
Сенатор предложил пересмотреть законодательство по ГМО 17:45
Бастрыкин поручил начать проверку по факту убийства двух россиянок на Кипре 17:39
Путин объяснил рост цен и назвал способ борьбы с инфляцией 17:38
Прилетающих с юга Африки в Россию обязали сидеть на карантине 14 дней 17:37
Путин предложил не забегать вперед с оценкой опасности "омикрона" 17:27
Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов 17:26
Власти Москвы рассказали о состоянии раненных при стрельбе в МФЦ 17:19
Выросло количество погибших детей на мопедах и электросамокатах 17:18
Предприятиям помогут выпускать на рынок новые средства реабилитации 17:14
В Сеуле объявлена эвакуация из-за бомбы эпохи Корейской войны 17:10
Вильфанд предупредил о 20-градусных морозах в Московском регионе 16:41
Семак рассказал о том, кто не сыграет против "Челси" 16:21
В Москве начали тестировать алкозамки 16:17
Попова отметила замедление спада заболеваемости ковидом в России 16:06
В Австрии объявили условия снятия локдауна 12 декабря 16:01
Задержанному главе района Петербурга вменили хищение 165 млн рублей 15:59
Мурашко: В России полную вакцинацию прошли почти 65 миллионов человек 15:56
Роспотребнадзор: "Омикрон" может попасть в Россию из 50 стран 15:52
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11% 15:49
Сенатор назвала условие эффективного диалога между РФ и США 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 17:37
Рубрика: Общество

Прилетающих с юга Африки в Россию обязали сидеть на карантине 14 дней

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

С 8 декабря все граждане, приезжающие в Россию из стран юга Африки, должны будут дважды пройти тестирование на коронавирус и пробыть в изоляции в течение 14 дней с момента прилета. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации за подписью главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Какие симптомы у "омикрон"-штамма коронавируса

В список попали десять стран, с которыми с 28 ноября Россия ограничила авиасообщения ввиду выявления там нового штамма коронавируса омикрон. Среди них Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, а также Танзания, Эсватини, ЮАР и Гонконг.

Первое обследование прибывающие из этих стран должны будут пройти в течение двух суток с момента приезда, второй тест необходимо сдать с девятого по двенадцатый день. Одновременно с этим срок действия ПЦР-теста в России сокращается с 72 часов до 48 часов.

Штамм омикрон был впервые выявлен в ноябре в Ботсване и ЮАР. По данным Всемирной организации здравоохранения, в нем содержится большое количество мутаций, а опасность этой вариации вируса до конца неясна. С момента выявления штамма многие страны решили действовать на опережение и приостановили авиасообщение с эпицентром распространения заболевания.

Общество Здоровье Экономика Туризм Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин назвал выполненной ключевую задачу правительства на этот год
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11%
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет
Греф ответил на слухи о санкциях США против России
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"