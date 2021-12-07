Exeed бросает вызов. Тест-драйв самого дорого китайского автомобиля в РФ

Для того, чтобы журналисты и блогеры познакомились с новым флагманом Exeed - кроссовером VX, в компании выбрали не совсем привычную для подобных пресс-туров локацию - Чеченскую республику.

Фото: Пресс-служба Exeed

Представители бренда так и объяснили это решение: мол, хотели, чтобы это мероприятие стало для журналистов в некотором роде вызовом. Оно и стало - на горной дороге, по которой, как нам сказали, когда-то "Басаев спускался к Каспию", мы пробили у нашей машины колесо. Но вызов - символичное слово для самого Exeed. Появление большого китайского премиального кроссовера за 3,3-3,6 млн рублей - это именно вызов, который компания сделала всему российскому рынку.

Да, сейчас, в период дефицита на рынке и бешенных накруток дилеров, у нового игрока есть шансы сразу заявить о себе, но для тех, кто пока вообще не воспринимает "китайцев", появление столь дорогой модели кажется по меньшей мере странным. Конкурентами VX в представительстве марки называют корейские Kia Mohave и Hyundai Palisade, а также Mazda CX-9. Это, конечно, не бестселлеры, но автомобили, у которых есть или появляются свои поклонники. Давайте разберемся, могут ли появиться фанаты и у VX и насколько вообще оправдан вызов, который бросает Exeed?

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Фото: Пресс-служба Exeed

Когда на пышной презентации модели в помпезном Дворце торжеств в Грозном на экран вывели исполнительного директора по исследованиям и разработкам премиального суббренда Chery Питера Маткина, он перечислил главные преимущества модели. Но первым делом указал на великолепный, по его мнению, дизайн VX. Мы с коллегами сошлись в другом мнении: назвать большой кроссовер красивым все же неверно, как, впрочем, и вышеназванных конкурентов. Но это тот самый случай, когда, как пелось в песне, "ничего в ней нет, а я все гляжу".

VX очень харизматичен. Громоздкая, на первый взгляд, задняя часть сочетается с более коротким, чем принято при такой длине кузова, капотом. Оптика не столь узкая, как сейчас модно, но она изящно встроена в общий рисунок передней части - с тремя мощными хромированными ламелями решетки радиатора. Такой "гриль" делает VX визуально более узким. Но в темное время суток машина становится "шире" - за счет включения светодиодных полосок, соединяющих фары и фонари. Есть подозрение, что ночью этому "китайцу" будут издали уступать левый ряд на автотрассах. Уж слишком ярким он покажется в зеркале заднего вида.

Что касается салона, то Маткин - к слову, инженер, а не дизайнер - обратил внимание на сплошной экран на центральной панели. Левую его часть занимает цифровой щиток приборов на 12,3 дюйма, правую - такого же размера сенсорный интерфейс мультимедиа. Решение не новое. И не только потому, что такой же монитор стоит на "младшем" TXL, с которым россияне познакомились чуть раньше. Все-таки мы видели это уже не раз, например, на Mercedes-Benz.

Фото: Пресс-служба Exeed

Но топ-менеджер и не скрывает: при создании VX в Exeed руководствовались лучшими образцами современного автопрома. Что-то подсмотрено у "большой немецкой тройки", что-то у Land Rover, в котором долго и успешно работал сам Маткин. Например, блок управление климат-контролем теперь не просто намекает на сходство с британской маркой, а прямо кричит об этом.

В итоге - хотя к единому стилю дизайнеры все же не пришли, им удалось вполне гармонично соединить все, что было нужно для этого кроссовера. И эргономично. Ну, вернее, порой вопросы возникали, особенно по настройкам различных опций, но все легко решалось дополнительным инструктажом. Например, первое время нас очень раздражал громкий и ничуть не благородный звуковой индикатор "поворотников". В итоге оказалось, что легким движением руки громкость сигнала можно снизить вообще до нуля.

К слову, это вообще проблема современных авто. В Китае, как показывают исследования агентства J.D. Power, уже давно большая часть жалоб автомобилистов сводится к неправильной работе мультимедиа. И обычно вопрос не в их отказе, а в настройках.

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На наш взгляд, куда более привлекательной особенностью VX является пространство в салоне. На первом ряду сидится очень вольготно, но настоящее раздолье открывается на втором. Тут можно даже закинуть ногу на ногу или сесть полулежа. По-настоящему понимаешь, насколько здесь много места, когда для удобства пассажира, забравшегося на третий ряд, отодвигаешь пассажирское кресло второго ряда вперед по специальным салазкам. Это можно сделать и на 5, и на 10, и на 15 см без какого-либо ощутимого дискомфорта. Правда, признаем: на "галерке" от этих манипуляций особо удобнее не станет. Хотя в Exeed и постарались сделать тут полноценные места не только для поцелуев: тут и выемка в крыше, которая дает дополнительное место для головы, и дефлекторы обдува, и подстаканники. Но все-таки долго ехать тут будет нелегко при росте выше среднего - коленки располагаются высоко, как ни садись.

Фото: Пресс-служба Exeed

В общем, удобнее всего в 7-местном Exeed вчетвером - на втором ряду есть широкий подлокотник, свой блок управления третьей зоной климат-контроля, подогрев сидений. Правда, с подогревом в VX остался вопрос - жарит он только сидушки, хотя в рекламных материалах показывают, что теплый воздух подается и на спинки. Может, опять надо было почитать инструкцию и нажать на дополнительную кнопку? То же, к слову, и с вентиляцией - охлаждать можно только нижнюю часть. Зато с длиной подушек все замечательно: они сделаны не по китайским стандартам, а по европейским или даже американским, недаром поставщик сидений - фирма Lear из США.

Ну и обязательно упомянем стеклянную крышу с люком. Она настолько большая, что это, пожалуй, преимущество для всех трех рядов. Важная деталь - "шторкой" легко закрыть всю поверхность "панорамы". При этом шторок на боковых окнах второго ряда, какие можно увидеть в авто подобного класса, в Exeed нет.

Еще нет розетки на 220 вольт, хотя 12-вольтовая в наличии имеется. А USB-выходов на огромную машину четыре: два спереди и по одному на втором и третьем рядах. Не исключено, что в большой семье кому-то "гнезда" не хватит. В качестве компенсации на переднем ряду - беспроводная зарядка. А чтобы развлечь детей, по идее, можно вывести видео с телефона на большой экран медиасистемы. Правда, ни организаторам пресс-тура, ни журналистам провернуть такой фокус во время тест-драйва не удалось. Возможно, стоит перепрошить головное устройство. Ну или - да, вы уже поняли - прочитать инструкцию.

Фото: Пресс-служба Exeed

Сам экран мультимедиа работает четко и в лучших китайских традициях. При любом удобном случае для иллюстрации каких-либо функций здесь используется символическое изображение вашей машины. Такой же автомобиль выводится и при включении обзора с камер. И, кстати, просмотр в 3D сам активируется у стоящего кроссовера при включении поворотника. А еще нам понравилась работа широкоугольной камеры, которую мы на ходу включили в тот момент, когда поднимались в горку по узкой дорожке. По сути, на мониторе в этот момент мы получили картинку, которую из-за приподнятого "носа" не могли видеть в лобовом стекле.

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Вообще, возвращаясь к теме вызова, организаторы пресс-тура удивили тем, что заставили нас изрядно погонять этот кроссовер там, где это вряд ли будут делать его будущие хозяева. Подвеска с гребенкой из камней справилась без проблем, особого дискомфорта не чувствовалось ни на первом, ни на втором ряду. Размокшая грунтовка - даже с приличным подъемом - не стала проблемой для полного привода. И даже по мокрому снегу мы взбирались вверх весьма уверенно, причем лучше всего с этой задачей справился режим Eco.

У коллег, признаемся, впечатлений в этом плане больше - кто-то завел большую машину в такое болото, что она прочно засела в жиже. По самый радар. Но мы на такой экстрим не решились - и никому не советуем. Кроссовер все же не для тотального бездорожья.

Пожалуй, Exeed VX и не для серпантина. Разгоняться и тормозить мы успевали вполне адекватно, крены показались предсказуемыми, но вот руль для резких маневров все же пустоват. И удовольствия от такого руления нет. Мы даже нашли в головном устройстве функцию выбора режима работы рулевого управления. Режим "спорт" добавил "баранке" упругости, но в нулевой зоне она так и осталась неинформативной.

Ну а в остальных локациях к машине не возникало особых вопросов. "Робот" без задержек разгонял 249-сильный мотор. Ну а если хотелось добавить резвости, то с этим помогали подрулевые лепестки, скидывающие передачу-другую. С другой стороны, нам больше понравилось, когда мы не пытались нагнать ушедшую вперед группу коллег, а спокойно двигались по выставленному маршруту. Уютный салон с информативными медиа-панелями, хорошей акустикой от Sony и многоцветной атмосферной подсветкой располагает к вальяжной поездке. А надрывный рев, которым отзывался при резком наборе оборотов турбомотор, только разбивал представление о достаточной шумоизоляции автомобиля.

Фото: Пресс-служба Exeed

Ну а совсем расслабиться позволит адаптивный круиз-контроль вкупе с системами безопасности и распознавания дорожных знаков. К последней один вопрос - почему она не превращала в указатель 60 км/ч белые таблички с названиями населенных пунктов. Есть вариант - потому что в Чечне они состоят обычно из трех строк с написанием на разных языках. А проверить опцию на стандартных знаках не удалось.

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Признаться, мы до последнего не верили, что 3,6 млн рублей в топе - это так называемая максимальная рекомендуемая розничная цена. Почему-то казалось, что китайцы запросят за Exeed VX столько - но с учетом скидок по маркетинговым программам. На это намекали и размеры машины, и белый интерьер (как альтернатива темному), и богатая отделка салона, и полный "зимний" пакет, и "умные" опции… Да и конкуренты позволяли выставить машину чуть дороже. Ведь тот же Mohave начинают продавать с отметки 4 млн рублей, а Palisade - с 3,6.

Учитывая тенденции на рынке, к более высокой цене VX рано или поздно придет. Но на старте продаж он бросит серьезный вызов устоявшимся стереотипам не только в этом сегменте, но и на всем российском авторынке. Есть стойкое чувство, что совсем скоро мы узнаем, что китайские автомобили могут быть интересны потребителям, даже если стоят без малого 4 млн рублей.