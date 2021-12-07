Греф ответил на слухи о санкциях США против России

Любые попытки ограничения конвертации российского рубля в иностранную валюту со стороны США голословны, так как сделать это фактически невозможно. Об этом заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. <...> Под этим нет никакого реального основания, даже если это захотят сделать. Я никогда не слышал, что кто-то планирует подобное - это сделать просто невозможно", - поделился мнением с журналистами Греф (цитата по РИА Новости).

Накануне, в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в иностранной прессе появилась информация о подготовке Вашингтоном нового пакета санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. По данным СМИ, пакет мер предусматривает отключение России от международной платежной системы SWIFT и ограничение способности РФ конвертировать рубль в другие иностранные валюты.

В Кремле это назвали "продолжением информационной истерики", а Совете Федерации РФ предположили, что "новости" о санкциях рассчитаны на усиление позиций Байдена в самих Штатах, где упал рейтинг президента.

Вероятность отключения России от SWIFT периодически обсуждается, начиная с 2014 года, после первой волны санкций США и Европы против России. Чтобы обезопасить внутреннюю банковскую систему от внешних угроз, Банк России представил сервис по передаче сообщений в форматах SWIFT - СПФС (Система передачи финансовых сообщений).

При этом российские власти не раз отмечали, что отключение страны от международной платежной системы невыгодно в том числе иностранным контрагентам, с которыми у РФ существенный товарооборот. Сами США, которые частично владеют госдолгом РФ, не смогут получать по нему выплаты при отключении страны от SWIFT, поясняли ранее в ассоциации Россвифт.

Вероятность неких ограничений конвертации рубля упоминается впервые.