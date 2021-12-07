Грузовой Lada Largus обзавелся новой опцией безопасности

Компания АвтоВАЗ сообщила о начале продаж коммерческих фургонов Lada Largus Van с новой опцией, о которой "РГ" писала в конце октября. Камера заднего вида призвана повысить комфорт эксплуатации авто и обеспечить большую безопасность.

Она доступна на фургонах Lada Largus в комплектации Comfort c пакетами Multimedia и Multimedia Plus - эти машины комплектуются 106-сильным мотором 1.6 литра и 5-ступенчатой МКП. Устройство смонтировано на левой распашной створке грузового отсека, изображение выводится на экран мультимедиа.

Заявленная стоимость Lada Largus Van с новой опцией - 947 000 рублей. Таким образом, доплата за камеру заднего вида составляет 5100 рублей. Цена на фургон Largus в самой доступной комплектации Classic с 90-сильным двигателем и "механикой" - 810 900 рублей.

По итогам ноября коммерческие версии Lada Largus занимают третье место по объёмам продаж на российском рынке, уступая безоговорочному лидеру сегмента - "ГАЗели", а также Ford Transit.