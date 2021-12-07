Постановление губернатора Камчатского края от 7 декабря 2021 года № 164 "О согласовании проведения массовых мероприятий на территории Камчатского края в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий". Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 198 "О защите населения и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" постановляю:

1. Установить, что согласование проведения массовых мероприятий на территории Камчатского края, не запрещенных к проведению постановлением Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" (далее - мероприятия), осуществляется исполнительными органами государственной власти Камчатского края, уполномоченными в сфере деятельности, в рамках которой проводятся мероприятия (далее уполномоченные органы), во взаимодействии с органом местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, на территории которого планируется проведение мероприятий.

2. В случае, если проведение мероприятий затрагивает сферы деятельности более одного исполнительного органа государственной власти Камчатского края, то согласование таких мероприятий осуществляется Министерством развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края во взаимодействии с органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования в Камчатском крае.

3. Инициаторами согласования проведения мероприятий (далее -инициаторы) являются:

1) граждане, проживающие на территории Камчатского края;

2) общественные объединения, в том числе политические партии, осуществляющие деятельность в Камчатском крае;

3) организации независимо от форм собственности, расположенные на территории Камчатского края;

4) индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в Камчатском крае.

4. В целях согласования проведения мероприятия инициатор направляет в уполномоченный орган предложение (уведомление) о его проведении не позднее, чем за пять рабочих дней до планируемой даты проведения мероприятия, в котором указываются: наименование мероприятия; дата, время и место проведения мероприятия; реквизиты организатора мероприятия, а также лиц, ответственных за проведение мероприятия; количество и возраст участников мероприятия; меры, принятые или планируемые к принятию для предупреждения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при проведении мероприятия.

5. В случае, если предложение (уведомление) о проведении мероприятия поступило от инициатора в исполнительный орган государственной власти Камчатского края, не являющийся уполномоченным в сфере деятельности, в рамках которой проводятся мероприятия, то указанный орган перенаправляет данное предложение (уведомление) по подведомственности в соответствующий уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня его поступления.

6. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края, не являющийся уполномоченным в сфере деятельности, в рамках которой проводятся мероприятия, направляет инициатору уведомление о перенаправлении его предложения (уведомления) в соответствующий уполномоченный орган по подведомственности с обоснованием причины перенаправления в срок, указанный в части 5 настоящего постановления.

7. Рассмотрение вопросов, связанных с согласованием проведения публичных мероприятий, определяемых законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, и принятие по ним необходимых решений осуществляется с учетом соблюдения процедуры, установленной соответствующими нормами законодательства.

8. Согласование мероприятия уполномоченным органом осуществляется с учетом мнения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю (далее -Управление) о возможности проведения данного мероприятия, и информации о наличии условий для соблюдения его инициаторами и участниками санитарно-эпидемиологических требований, а также ограничительных мер, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" (далее - постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94).

9. В случае если количество участников мероприятия превышает 500 человек, проведение такого мероприятия допускается при наличии согласования Управления с учетом требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случае проведения массовых мероприятий".

10. Уполномоченный орган в течение срока, указанного в части 4 настоящего постановления, принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании проведения мероприятия.

11. Основаниями для отказа в согласовании проведения мероприятия являются:

1) отсутствие условий для соблюдения инициаторами и участниками мероприятия санитарно-эпидемиологических требований, а также ограничительных мер, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94;

2) издание нормативного правового акта о запрете (ограничении) проведения мероприятий с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Камчатском крае.

12. В случае принятия решения об отказе в согласовании проведения мероприятия уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет инициатору уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.

13. Решение о согласовании проведения мероприятия принимается уполномоченным органом в форме приказа.

14. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

В.В.Солодов







