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7 декабря 2021 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 7 декабря 2021 года № 169-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Возобновить с 13.12.2021 работу фуд-кортов (зон, в которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания, с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения (зал, территорию) под рассадку посетителей), расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово-развлекательных комплексах.

2. Приостановить до 15.01.2022 действие подпункта 1.2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. Внести в пункт 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2021 № 88-рг, от 30.06.2021 № 95-рг, от 14.07.2021 № 102-рг, от 28.07.2021 № 109-рг, от 10.08.2021 № 117-рг, от 20.08.2021 № 125-рг, от 25.08.2021 № 126-рг, от 28.09.2021 № 139-рг, от 27.10.2021 № 150-рг, от 28.10.2021 № 151-рг, от 17.11.2021 № 159-рг, от 30.11.2021 № 165-рг) изменение, исключив с 13.12.2021 подпункт 1.3.

4. Внести в пункт 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 № 155-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 № 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2021 № 157-рг) следующие изменения:

4.1. Абзацы второй и третий подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"медицинского сертификата (сертификата) о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), содержащего действующий двухмерный штриховой код (QR-код) и сведения, предусмотренные в форме медицинского сертификата (сертификата), утвержденной приказом Минздрава России от 12.11.2021 № 1053н "Об утверждении формы медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" и порядка ее выдачи, формы медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)";

действующего двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего сведения о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);".

4.2. Подпункт 1.2 дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:

"на ночные клубы (дискотеки) и иные аналогичные объекты;

с 13.12.2021 на организации (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), оказывающие услуги общественного питания, расположенные в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово-развлекательных комплексах, с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения (зал, территорию) под рассадку посетителей (фуд-корты);".

4.3. Подпункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"постояльцами гостиниц, туристических баз и иных коллективных средств размещения объектов и организаций, указанных в подпункте 1.2 настоящего распоряжения, непосредственно расположенных в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения.".

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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