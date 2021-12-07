Лукьянов: Азия - передний край мировой политики. Европа - уходящая натура

Российские и индийские представители каждый раз ищут, как бы более емко и звучно охарактеризовать отношения: особое привилегированное стратегическое партнерство, например. В этих определениях - сочетание долгой и насыщенной совместной истории, тесного взаимодействия и понимания взаимной значимости. Но нет смысла отрицать - сейчас связи сильно осложнены тем, что Индия и Китай друг другу откровенно противостоят, а российские связи с Китаем активно развиваются. Индия смотрит с подозрением и расширяет отношения с Соединенными Штатами как со страной, объявившей КНР стратегическим соперником. Москву это не радует, поскольку российско-американская ситуация откатилась к холодной войне, да еще и наиболее депрессивным ее периодам.

Может ли и должна ли Россия делать выбор между Индией и Китаем? Нет, поскольку оба государства очень важны и для перспектив российского развития, и для мировой стабильности. Может ли и должна ли Индия выбирать между Россией и США? Ровно та же логика. Такое было и в холодную войну, не случайно именно тогда с подачи той же Индии появился феномен Движения неприсоединения. Но в ту пору было проще, ибо противостояние строилось по идеологическим принципам, а такой экономической взаимосвязанности, как сейчас, не было и в помине. Теперь всем надо привыкать, что маркированного деления нет, экономический интерес всеобъемлющ, но притушить огонь геополитического соперничества он не в силах. Вот и разбирайся в этой постоянно меняющейся геометрии. Разбираться придется, ибо мир будет только прогрессировать в этом направлении.

На российско-американском поле все намного понятнее - наблюдается римейк противостояния в Европе примерно 60-летней давности, только смещенный сильно к востоку. Из весьма упорядоченной, хотя и разделенной Германии на хаотическую и всегда внезапную Украину. Дело, правда, не в конкретной территории, а в принципе. После 1991 года возникло противоречащее природе международных отношений представление о том, что система коллективной безопасности может строиться не на договорной, а на императивной основе. То есть берется некая структура (НАТО), она распространяет свое влияние (членство) по всему периметру без обозначения возможных пределов. И это продолжается постоянно, невзирая на реакцию других международных игроков, тех, кто не рассматривает свое членство или не рассматривается в качестве возможного участника.

Так просто не бывает, противодействие неизбежно. Но в случае с евроатлантическими институтами почему-то был сделан вывод, что это правило не обязательно действует. И возражение внешнего игрока возможно просто не брать в расчет, потому что он неправ. Результат налицо - резкое обострение конфликта там, где для него, вообще-то, нет оснований и где гармонизированное согласованное развитие в интересах всех без исключения вовлеченных сил и стран.

Европа, как бы ни кипели страсти в ее восточной части, становится мировой стратегической периферией. Азия, напротив, хочет она того или нет, выдвигается на авансцену. То есть Азия-XXI становится Европой-ХХ, с точки зрения мирового значения происходящих там событий. Главный вопрос следующий: будут ли к Азии впредь применяться мерки Европы второй половины прошлого или начала этого столетия? То есть станут ли ключевые игроки соблюдать осторожность и стремиться к выработке определенных правил игры, как это было в Европе разгара холодной войны. Или перенесут в акваторию Индийского и Тихого океанов легкомысленные нравы последних тридцати лет, когда казалось, что делать можно все что угодно и ничего не будет? Начальное блокостроительство, которое мы наблюдаем в АТР (АУКУС, КВАД), может свидетельствовать и об одном, и о другом. Впрочем, воспроизвести схемы первой холодной войны в чистом виде не удастся по причине, приведенной выше: никто не хочет присягать на крови и заведомо ограничивать себя членством в жестком обязывающем альянсе. Прежней дисциплины не вернуть.

Европа, как бы ни кипели страсти в ее восточной части, становится мировой стратегической периферией

Валдайский клуб проводит на этой неделе очередную Азиатскую конференцию, где обсуждаются как раз вопросы сложных и нелинейных политико-экономических конфигураций. В центре, естественно, российская политика и роль России в регионе. Вопрос насыщенный и сложный, поскольку, скажем откровенно, эта самая роль пока нащупывается с трудом. Основное преимущество России во всех сюжетах - ее силовой потенциал, а именно в Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии применить его некуда. Что же касается умелой дипломатии, что также является сильной стороной Москвы, сложность и тонкость взаимоотношений в той части мира - серьезный вызов даже для такой мощной дипломатической школы. Ну а экономика - традиционная ахиллесова пята, там резерв для совершенствования почти неограничен.

Как бы то ни было, вернемся к началу: Азия - передний край мировой политики. Европа - пусть заметная, но уходящая в этом смысле натура. Россия от утрясания своих проблем в системе европейской безопасности, расчистки наследия тридцатилетия никуда не денется. Но нельзя забывать, что клином мир на европейских проблемах давно не сошелся.

Авторитетно

В канун переговоров президентов России и США пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сравнил состояние двусторонних отношений с авгиевыми конюшнями. О том, возможно ли совершить подвиг и расчистить их и как это сделать, "Российской газете" рассказала Сюзанна Масси - американский писатель и автор множества книг о русской культуре, советник президента Рональда Рейгана в 1980-х. За содействие переговорам руководства СССР и США в сложный исторический период ее называли "женщиной, положившей конец "холодной войне".

Сюзанна, иногда складывается ощущение, что политический климат в Америке сегодня делает невозможным любой прогресс в отношениях с Россией. Так ли это?

Сюзанна Масси: Я глубоко уверена, и история это доказывает, что Америка и Россия нужны друг другу, а сейчас - больше, чем когда-либо. Россия - это не просто одно из европейских государств, а уникальная страна, практически единственный мост между Азией и Европой. У каждой из наших стран свои таланты, свой взгляд и идеи по разным проблемам. Например, русские очень хороши в технологиях. Россия и США сотрудничали и сотрудничают в освоении космоса. Американцы закупали у русских ракетные двигатели. Наши космонавты ведь не ругаются между собой, на то нет причин. Они работают вместе, и мне хотелось бы, чтобы так и было. Поэтому очень важно, чтобы две страны действовали вместе. Все это возможно, просто нужно над этим работать. Говорю об этом на каждой лекции. Если бы получилось выстроить конструктивные отношения, это было бы на пользу и всему миру.

Но как это сделать? С чего начать?

Сюзанна Масси: Прежде всего очень важно поддерживать контакт. Причем не только на политическом уровне. Особенно сейчас, и особенно с поколением 30-40-летних, которые, может быть, лет через десять станут новыми лидерами. Они мыслят по-другому, а в США об этом почти ничего не знают. Мой скромный талант в том, что я умею рассказывать американцам о России так, чтобы они понимали ее. Я написала шесть книг о вашей стране, а теперь пишу новую книгу и хочу написать ее будучи в России, поэтому сейчас приехала в Санкт-Петербург. К сожалению, но сегодня в Америке почти никто не может написать книгу о России с чем-то хорошим. Это просто не получается продать. При этом я много путешествовала по Соединенным Штатам и знаю, что американцы в целом интересуются Россией, а войны никто не хочет.

Подготовил Игорь Дунаевский