МИД оценил попытки США вбить клин в международных отношениях

Ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Индию американские аналитики сделали вывод о провале попыток администрации США вбить клин между Москвой и Нью-Дели. Стратегия Вашингтона на мировой арене для международников секретом не является.

"Странно, что при здравом отношении к происходящему в других частях света ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества Соединенных Штатов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Между тем западные СМИ тиражируют сообщения о введении новых санкций в отношении России перед встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Ограничения пытаются ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ, отмечает РИА Новости.