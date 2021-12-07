В Москве начали тестировать алкозамки

Первые 10 служебных машин в столице оснастят алкозамками. Так начнется совместный проект департамента транспорта и Минпромторга России.

Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта, алкозамок - это следование международному тренду. Первыми опробовали такие системы в Швеции в 2000 году, а с 2013 года в США ввели закон об алкозамках. Напомним, что алкозамок - это прибор, который блокирует двигатель и не дает завести машину, пока водитель не пройдет проверку алкотестером.

В Москве после установки таких замков на служебные машины системы протестируют в институте НАМИ. Затем сделают заключение о годности технологии и применении в дальнейшей эксплуатации. Предполагается, что такие замки могут быть установлены в автомобилях такси, курьерских служб, корпоративных парках компаний и других сервисах.