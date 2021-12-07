Новости

Венецианскую лагуну украсил рождественский вертеп на воде 20:29
Раненной при стрельбе в МФЦ девочке окажут психологическую помощь 20:18
Суд отказал Газизову в выплате компенсации от "Спартака" 20:18
Вице-спикер Госдумы о стрельбе в МФЦ: Нужно выявлять причины агрессии 20:11
Иммунолог объяснил, почему коронавирусу "невыгодно, чтобы все умирали" 20:09
Беларусь в ответ на санкции ввела продэмбарго на товары из ЕС и США 19:56
Непомнящий потерпел второе подряд поражение в матче против Карлсена 19:41
На расчистку путей от снега в Москве направят 2 тысячи человек и спецтехнику 19:33
В России создадут условия для комплексной реабилитации инвалидов 19:22
В подмосковных Люберцах живодер выбросил щенка с 14-го этажа 19:09
Путин и Байден приветствовали друг друга перед саммитом 19:07
Беларусь с 15 декабря возобновит железнодорожное сообщение с Мурманском 18:46
Пластиковые стаканчики могут запретить в России с 2023 года 18:37
Вышел русский трейлер финского комедийного сериала "Мой восьмой" 18:32
Путин назвал страхи по "омикрону" преждевременными 17:52
Лапина назначена Исполнительным директором Института развития Интернета 17:47
Сенатор предложил пересмотреть законодательство по ГМО 17:45
Бастрыкин поручил начать проверку по факту убийства двух россиянок на Кипре 17:39
Путин объяснил рост цен и назвал способ борьбы с инфляцией 17:38
Прилетающих с юга Африки в Россию обязали сидеть на карантине 14 дней 17:37
Путин предложил не забегать вперед с оценкой опасности "омикрона" 17:27
Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов 17:26
Власти Москвы рассказали о состоянии раненных при стрельбе в МФЦ 17:19
Выросло количество погибших детей на мопедах и электросамокатах 17:18
Предприятиям помогут выпускать на рынок новые средства реабилитации 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 20:11
Рубрика: Происшествия

Вице-спикер Госдумы о стрельбе в МФЦ: Нужно выявлять причины агрессии

Текст: Татьяна Замахина

Государству нужно внимательнее относиться к людям, у которых есть оружие на руках и выявлять причины агрессии. Об этом заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, комментируя стрельбу в МФЦ в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали​​​. Позже в мэрии уточнили, что скончались администратор и охранник, еще 4 человека пострадали.

"Вопрос тут в запредельном уровне поляризации общества, - отметил Чернышов в комментарии РИА Новости. - Нужно разговаривать с людьми".

Он пояснил, что имеет в виду органы психологической поддержки. "Почему этот человек стал таким агрессивным? Какие причины агрессии, которая привела к чудовищной трагедии?" - заявил депутат о необходимых для прояснения вопросах.

Он добавил, что "нужно внимательно относиться к людям, у которых есть оружие на руках и вести четкий контроль вот этой темы".

"Здесь вопрос лежит в области психологии", - резюмировал парламентарий.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы

Главное сегодня

Путин назвал выполненной ключевую задачу правительства на этот год
Володин опроверг фейки об "освобождении депутатов от требований по QR-кодам"
Беларусь в ответ на санкции ввела продэмбарго на товары из ЕС и США
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11%
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны