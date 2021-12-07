Вице-спикер Госдумы о стрельбе в МФЦ: Нужно выявлять причины агрессии

Государству нужно внимательнее относиться к людям, у которых есть оружие на руках и выявлять причины агрессии. Об этом заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, комментируя стрельбу в МФЦ в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали​​​. Позже в мэрии уточнили, что скончались администратор и охранник, еще 4 человека пострадали.

"Вопрос тут в запредельном уровне поляризации общества, - отметил Чернышов в комментарии РИА Новости. - Нужно разговаривать с людьми".

Он пояснил, что имеет в виду органы психологической поддержки. "Почему этот человек стал таким агрессивным? Какие причины агрессии, которая привела к чудовищной трагедии?" - заявил депутат о необходимых для прояснения вопросах.

Он добавил, что "нужно внимательно относиться к людям, у которых есть оружие на руках и вести четкий контроль вот этой темы".

"Здесь вопрос лежит в области психологии", - резюмировал парламентарий.