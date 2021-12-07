В Севастополе пригрозили обесточить троллейбусное депо

Долги госпредприятия "Севэлектроавтотранс", которое занимается троллейбусными, автобусными и морскими перевозками в Севастополе, достигли 1,7 миллиарда рублей. Помимо зависших лизинговых платежей, транспортное предприятие накопило долги за электричество на сумму более 80 миллионов рублей и за природный газ, которым заправляют автобусы, - около 40 миллионов. Поставщик электроэнергии обесточил диспетчерские пункты и пригрозил отключением троллейбусного депо. Под угрозой оказались пассажирские перевозки.

"Севэлектроавтотрансу" принадлежит основная часть рынка общественного транспорта Севастополя, ему же достается и львиная доля бюджетной субсидии на перевозку льготников. За последние годы подвижной состав ГУПа был почти полностью обновлен. Автобусы и троллейбусы закупали по программе некоммерческого лизинга через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) по льготной ставке 7,9 процента. В 2016-2017 годах в город поступило 115 автобусов, в 2018-2020-м - еще 150, с 2017 года - около 80 новых троллейбусов. Расплатиться за поставки ГУП должен в течение пяти лет.

Как сообщили "РГ" в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, задолженность "Севэлектроавтотранса" по лизинговым платежам сейчас составляет 744 миллиона рублей. Еще более 800 миллионов рублей ГУП должен ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" за сублизинг - первые контракты были заключены ГКУ, а затем переданы "Севэлектроавтотрансу". ГУП должен вернуть деньги ГКУ, а тот, в свою очередь, ГТЛК.

- Основным кредитором является ГТЛК, с которой правительство Севастополя заключило соглашение о поставке новых троллейбусов, автобусов и катеров, - рассказал директор департамента транспорта Севастополя Павел Иено. - Также есть задолженность по сублизингу между департаментом транспорта и департаментом городского хозяйства. В бюджете Севастополя предусмотрены деньги для погашения задолженности.

По словам Иено, эти долги не сказываются на работе предприятия, в отличие от задолженности за электроэнергию и газ. Он заверил, что по текущим долгам предприятие сможет рассчитаться в течение двух недель. Для этого будут переброшены бюджетные средства с других расходных статей. Чиновник объяснил, что долги скопились из-за того, что в 2020 году во время пандемии общественный транспорт не работал.

- До конца года все погасим, - пообещал Иено. - Предприятие сейчас работает стабильно. Есть сложности с отключением конечных диспетчерских пунктов, но "Севэлектроавтотранс" обеспечил освещение и отопление этих пунктов собственными силами.

В пресс-службе компании "Севэнергосбыт" "РГ" сообщили, что долг ГУП "Севэлектроавтотранс" составляет 83 миллиона рублей, это 30 процентов общей задолженности юридических лиц в Севастополе.

"Севэлектроавтотранс" - крупнейший должник за потребленную электроэнергию в Севастополе, - сказали в пресс-службе. - Долг образовался с ноября 2020 года. "Севэнергосбыт" неоднократно обращался в "Севэлектроавтотранс" с напоминанием о соблюдении условий договора энергоснабжения. Однако ситуация не изменилась. С ноября 2020 по июль 2021 года предприятие произвело только один платеж в размере 500 тысяч рублей".

После этого поставка энергии "Севэлектроавтотрансу" была ограничена, без света остались шесть диспетчерских пунктов. Их работники жаловались на холод в помещениях. А недавно ГУП уведомили, что если не погасить долг, то с 6 декабря без электроэнергии останутся депо номер 1 на Камышовом шоссе и троллейбусное управление на улице Толстого.

На заседании правительства Севастополя 2 декабря было принято решение направить почти 792 миллиона рублей на лизинговые платежи за поставки автобусов и троллейбусов и 829 миллионов рублей - на погашение сублизинговых платежей. Деньги ранее поступили в Севастополь из федерального бюджета.

Для погашения долгов за электроэнергию и газ из бюджета города выделено 48 миллионов рублей - меньше необходимой суммы. Их перераспределили из средств, предусмотренных на содержание автодорог Севастополя.

Комментарий

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя

- В 2018 году был взят лизинговый кредит, чтобы обновить подвижной состав. Расходы на лизинг были возложены на предприятие и бюджет города. Мы перевели огромное количество средств в ковидный фонд, чтобы построить два больничных модуля. Средств на покрытие лизинговых платежей итак не хватало, а из-за ковида их вообще не осталось. Мы получили дополнительную сумму из федерального бюджета для ГУП "Севэлектроавтотранс" - около двух миллиардов рублей, чтобы закрыть долги предприятия. Проводим также оптимизацию. Уверен, что в 2022 году предприятие выйдет на нормальные показатели.