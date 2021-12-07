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07.12.2021 15:01
Рубрика: Легковые авто

Трехрядный кроссовер Kia получил оригинальный дизайн. Первые изображения

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia за девять дней до премьеры новой модели - трёхрядного кроссовера Carens - опубликовала официальные скетчи, которые на данный момент наиболее полно раскрывают дизайн новинки.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Одно из опасений было связано то, что Carens, базируясь на Kia Seltos, будет похож на "донора", однако, как мы видим, семейный паркетник получил оригинальное оформление передней части с узкими секциями светодиодных ДХО и основными блок-фарами под ними. Между световыми приборами нет традиционной решётки радиатора, она оформлена в виде выступающего элемента чуть ниже.

Задняя часть получила небольшие фонари, соединённые между собой перемычкой, фигурный бампер со спрятанным за ним выхлопом.

На скетче-тизере салона можно разглядеть лишь многофункциональное рулевое колесо, широкоформатный дисплей 10.25 дюйма и компактный селектор трансмиссии. Ранее "РГ" публиковала фото интерьера Kia Carens в недорогой комплектации.

Шеф-дизайнер Kia Карим Хабиб назвал Kia Carens воплощением того, что хотят видеть клиенты в семиместном кроссовере.

Премьера Kia Carens запланирована на 16 декабря, продажи новинки начнутся в 2022 году.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia