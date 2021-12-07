Трехрядный кроссовер Kia получил оригинальный дизайн. Первые изображения

Компания Kia за девять дней до премьеры новой модели - трёхрядного кроссовера Carens - опубликовала официальные скетчи, которые на данный момент наиболее полно раскрывают дизайн новинки.

Одно из опасений было связано то, что Carens, базируясь на Kia Seltos, будет похож на "донора", однако, как мы видим, семейный паркетник получил оригинальное оформление передней части с узкими секциями светодиодных ДХО и основными блок-фарами под ними. Между световыми приборами нет традиционной решётки радиатора, она оформлена в виде выступающего элемента чуть ниже.

Задняя часть получила небольшие фонари, соединённые между собой перемычкой, фигурный бампер со спрятанным за ним выхлопом.

На скетче-тизере салона можно разглядеть лишь многофункциональное рулевое колесо, широкоформатный дисплей 10.25 дюйма и компактный селектор трансмиссии. Ранее "РГ" публиковала фото интерьера Kia Carens в недорогой комплектации.

Шеф-дизайнер Kia Карим Хабиб назвал Kia Carens воплощением того, что хотят видеть клиенты в семиместном кроссовере.

Премьера Kia Carens запланирована на 16 декабря, продажи новинки начнутся в 2022 году.

Фото: Пресс-служба Kia.