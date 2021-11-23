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23.11.2021 15:01
Рубрика: Легковые авто

7-местный Kia Carens: опубликовано первое фото салона кроссовера

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autocarindia.com/car-news Фото: www.autocarindia.com/car-news
Фото: www.autocarindia.com/car-news

Новый кроссовер Kia с внутрикорпоративным индексом KY не раз попадался "шпионам" в камуфляже, но фотографий салона ещё не было. И уж тем более без всякой маскировки.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Напомним, предполагается, что Kia KY - трёхрядный кроссовер корейской марки, выйдет на рынок под именем Carens. Фото его салона опубликовал журнал Autocar India: на изображении видны рулевое колесо, части торпедо и центральной консоли.

Вопреки слухам, Carens получит оригинальную переднюю панель с отличной от Seltos приборной панелью. Предполагается, что на снимке не топовая версия Kia Carens, так как в дорогих комплектациях даже на рынке Индии модели бренда оснащены мультимедиа с экраном диагональю 10.25 дюйма, а здесь - максимум 8 дюймов.

По информации инсайдеров, у Kia Carens будут варианты с салоном на семь мест и на шесть - в последнем случае, второй ряд представлен "капитанскими", раздельно стоящими креслами.

Моторная гамма будет представлена знакомыми по Kia Seltos и Sonet бензиновыми и дизельными агрегатами мощностью 115 л.с.

Премьера Kia Carens состоится 16 декабря 2021 года, продажи стартуют в первой половине следующего года. В Индии новинка будет конкурировать с Hyundai Alcazar, а если выйдет на рынок Мексики, то с Hyundai Creta Grand. Также известно, что Hyundai разрабатывает "клона" Carens - модель Stargazer, которая первоначально запланирована к выходу в Индонезии.

#Kia