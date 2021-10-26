Кроссовер Hyundai Creta дебютировал в версии Grand с салоном на 7 мест

Весной 2021 года в Индии состоялась премьера Hyundai Alcazar - семиместного кроссовера, созданного на базе Creta второго поколения. Теперь продажи аналогичной модели стартовали в Мексике, но там трёхрядная Creta отказалась от оригинального названия и поступила в продажу как Creta Grand.

Лекала у Hyundai Creta Grand такие же, как у Alcazar: + 200 мм к длине, из которым 150 мм приходится на увеличение колёсной базы. Третий ряд "съел" полезное пространство багажного отделения - при разложенных сиденьях доступно всего 180 литров, 561 литр, если отправить седоков на "галёрке" путешествовать общественным транспортом. Важный нюанс: в Индии Alcazar можно купить с салоном "2+2+2", а в Мексике Creta Grand представлен только в семиместном исполнении.

Силовой агрегат представлен безальтернативной парой атмосферного двухлитрового двигателя Nu мощностью 157 л.с. и 6-диапазонного "автомата". Привод - только передний.

Цены на Hyundai Creta Grand стартуют от 455 000 мексиканских песо (около 1.57 млн рублей). Уже в базовой комплектации кроссовер оснащён круиз-контролем, шестью подушками безопасности, полностью светодиодной оптикой, колёсами с 18-дюймовыми литыми дисками, однозонным климат-контролем, камерой заднего вида, задним парктроником, мультимедиа с тачскрином 10.25 дюйма, системой бесключевого доступа.

Топовый вариант за 498 000 мексиканских песо (1.71 млн рублей) отличают панорамная крыша, сиденье водителя с электрорегулировкой положений, цифровая приборная панель 10.25 дюйма, столики и подстаканники за спинками передних сидений, кожаная отделка, атмосферная подсветка потолка.

В ближайшее время Hyundai Creta пройдёт рестайлинг, в ходе которого получит внешность, как у Tucson.

Фото: Пресс-служба Hyundai.