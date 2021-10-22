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22.10.2021 08:01
Рубрика: Легковые авто

Hyundai показала рестайлинг Creta в стиле Tucson. Премьера - в ноябре

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

В июле 2021 года появились фото нового кроссовера Hyundai с передком, как у нового Tucson, но отличающегося от него более компактным размером. Предполагалось, что это рестайлинговый вариант Hyundai Creta. Предположения были верны: компания опубликовала первые изображения новинки.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Hyundai Creta с передней частью в стиле Tucson встанет на конвейер первого в Юго-Восточной Азии завода корейской компании. Если сравнивать индонезийский вариант Creta со вторым поколением, продающимся у нас с июля 2021 года, то разница заключается лишь в дизайне "передка", а "корма" и даже салон идентичны.

Предполагается, что в Индонезии кроме Creta с пятиместным салоном появится модификация с третьим рядом сидений. Причём пойдут не по пути индийского Hyundai Alcazar, а разместят два дополнительных места в стандартном кузове.

Премьера новинки запланирована на ноябрь. В России рестайлинга кроссовера ждать нескоро, но это только в том случае, если россияне не будут покупать Creta в том виде, в котором её нам привезли летом. В Индии же модель может обновиться в 2022 году.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai