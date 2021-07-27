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27.07.2021 16:01
Рубрика: Легковые авто

Это маленький Tucson: первые фото новой Hyundai Creta

Текст: Константин Руссов
Фото: www.bobaedream.co.kr Фото: www.bobaedream.co.kr
Фото: www.bobaedream.co.kr

Есть! Первое фотодоказательство того, что глубокий рестайлинг Hyundai Creta сделает из модели уменьшенную копию нового Tucson.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Фото прототипа новой Hyundai Creta опубликовали на корейском форуме Bobaedream. Кузов автомобиля оклеен плёнкой, но прикрывать главную особенность модели - "решётку", переходящую в ДХО, - почему-то не стали.

Количество элементов, образующих узор фронтальной части, в точности совпадает с Tucson, очертания "решётки" - тоже, форма колёсных арок - аналогична старшей модели. Однако блок фар у прототипа не такой, как у Tucson - это и стало причиной предположения, что автомобиль в камуфляже - новая Creta. К тому же ранее появлялась информация о том, что дизайнеры Hyundai при создании рестайлингового образа компактного кроссовера будут вдохновляться Tucson.

Моторная гамма модели останется прежней. В зависимости от рынка Creta оснащается бензиновым и дизельным "атмосферниками" на 115 л.с., бензиновым 140-сильным турбомотором объёмом 1.4 литра. На выбор предложены "механика" и автоматические трансмиссии, представленные вариатором и преселективным "роботом".

В России только-только стартовали продажи второго поколения Hyundai Creta. Цены на кроссовер начинаются от 1 199 000 рублей. В отличие от азиатских рынков на нашем доступны полноприводные версии кроссовера.

#Hyundai