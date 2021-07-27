Это маленький Tucson: первые фото новой Hyundai Creta

Есть! Первое фотодоказательство того, что глубокий рестайлинг Hyundai Creta сделает из модели уменьшенную копию нового Tucson.

Фото прототипа новой Hyundai Creta опубликовали на корейском форуме Bobaedream. Кузов автомобиля оклеен плёнкой, но прикрывать главную особенность модели - "решётку", переходящую в ДХО, - почему-то не стали.

Количество элементов, образующих узор фронтальной части, в точности совпадает с Tucson, очертания "решётки" - тоже, форма колёсных арок - аналогична старшей модели. Однако блок фар у прототипа не такой, как у Tucson - это и стало причиной предположения, что автомобиль в камуфляже - новая Creta. К тому же ранее появлялась информация о том, что дизайнеры Hyundai при создании рестайлингового образа компактного кроссовера будут вдохновляться Tucson.

Моторная гамма модели останется прежней. В зависимости от рынка Creta оснащается бензиновым и дизельным "атмосферниками" на 115 л.с., бензиновым 140-сильным турбомотором объёмом 1.4 литра. На выбор предложены "механика" и автоматические трансмиссии, представленные вариатором и преселективным "роботом".

В России только-только стартовали продажи второго поколения Hyundai Creta. Цены на кроссовер начинаются от 1 199 000 рублей. В отличие от азиатских рынков на нашем доступны полноприводные версии кроссовера.