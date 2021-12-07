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В декабре начнется прием заявок на девятый конкурс мегагрантов

07.12.2021 / 18:06
15 декабря стартует прием заявок на девятый конкурс мегагрантов, который проводит Минобрнауки РФ. Средства выделяются на создание новых лабораторий и проведение исследований под руководством ведущих ученых.

"Привлечение в науку молодых и талантливых специалистов - одна из приоритетных задач правительства, - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.- В Год науки и технологий мы запустили целый комплекс мер поддержки ученых. В частности, в вузах создаются молодежные лаборатории, идет обновление приборной базы. Мегагранты позволят создать уникальные лаборатории по всей стране для прорывных научных открытий. Максимальный размер гранта составляет 90 млн рублей. За все время реализации программы участники уже получили гранты на общую сумму в 35 млрд рублей.

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Стать участником конкурса могут российские вузы и научные организации совместно с иностранными или российскими учеными, занимающими лидирующие позиции в научных отраслях. Грант предоставляется победителю на 2022-2024 годы.

Прием заявок на конкурс стартует 15 декабря 2021 года и завершится 31 января 2022 года в 14:00.

"Сегодня получатели "мегагрантов" проводят исследования в 315 лабораториях на базе 133 научных организаций и университетов в 32 регионах страны. Возглавляют лаборатории ведущие ученые из 36 стран мира. Среди них - нобелевские лауреаты Сидней Олтмен, Джордж Фитцджералд Смут и лауреат Филдсовской премии Станислав Смирнов", - рассказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

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Фото: Getty Images

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