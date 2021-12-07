В Минске назвали страны, против которых вводится эмбарго

Страны Евросоюза, Великобритания, США и Канада вошли в список государств, из которых в ответ на западные санкции с Нового года запрещен ввоз на территорию Беларуси ряда продовольственных товаров. Об этом информирует 7 декабря пресс-служба правительства, комментируя постановление Совета Министров №700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров".

Кроме того, уточняет БЕЛТА, запрет распространяется на ряд товаров из Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии. Дело в том, что только за десять месяцев этого года, напоминает агентство, Минск импортировал из этих стран продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более $530 млн. Теперь позиции, формирующие основу этого импорта, с начала следующего года будут под запретом.

В перечень запрещенных товаров входят мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое и в рассоле, сушеное или копченое; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция, овощи, кроме предназначенных для посева. В списке указаны также фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары.

В правительственном сообщении подчеркивается, что для республики "важнейшим приоритетом по-прежнему остаются интересы своих граждан. Глава государства неоднократно ориентировал на принятие ответных мер без ущерба для населения. По этой причине постановление содержит ряд изъятий, и, в частности, не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта".

В наступающем году, уточняют в правительстве, будут одновременно приняты меры и по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств.

Утверждено также положение о квотировании ввоза на территорию РБ отдельных видов товаров, а в случае дальнейших деструктивных действий в отношении страны официальный Минск сохраняет за собой право расширить перечень запрещенных товаров.