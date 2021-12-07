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Вышел трейлер сериала "Солдаут" с Глебом Калюжным и музыкой Noize MC

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    07.12.2021, 07:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился трейлер российского сериала "Солдаут", позиционируемого как "главное музыкальное событие зимы". Ролик (18+) доступен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра PREMIER.

Как пояснено, шоу - первая отечественная муздрамедия, рассказывающая "о молодом рэпере в кризисе Drumma'K, который вместе с командой таких же сложных личностей должен за месяц записать альбом и собрать "солдаут" (т.е. полный зал), чтобы "обрести свободу от диктатуры лейбла и обеспечить себе будущее".

В ролях - Глеб Калюжный, Алексей Шевченко, Александра Дроздова, Алексей Розин, Иван Макаревич, Андрей Пынзару, Сергей Шакуров. Плюс в деле "Би-2", RAM, Thomas Mraz, Карандаш, Лигалайз, Хамиль из "Касты", Илья Найшуллер, Михаил Козырев, Alizade, Тима Ищет Свет, Степан Привезенцев (группа "Залпом"), МС Сенечка, Жак Энтони, Lil Kate "и многие другие". Noize MC под сериал записал новый трек.

Над "Солдаутом" работали люди, делавшие "Перевал Дятлова", "Инсомнию", ленту "Капитан Волкогонов бежал", "Физрука", "Толю-робота", "Аванпост", "Полицейского с Рублевки" и прочие хиты. Режиссер предприятия - Иван Плечев ("Дым", "Темная ночь").

Премьера - уже 9 декабря.

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