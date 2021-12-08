АвтоВАЗ возобновил сборку Lada Granta

Компания АвтоВАЗ возобновила сегодня выпуск Lada Granta после двухдневного простоя 6 и 7 декабря, сообщает паблик "Нетипичный АВТОВАЗ". До конца текущей недели производство будет работать по своему обычному графику - в две смены по 8 часов каждая, собирая ежедневно более 600 машин.

В то же время выпуск автомобилей на платформе В0 (Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero) и сборочно-кузовное производство (Niva) уже четвертую неделю работают без простоев. А в декабре к их привычному расписанию АвтоВАЗ добавил дополнительные смены по субботам. Одну ПАП В0 и СКП отработали 4 декабря, следующая ожидается 11 декабря.

Напомним, что в ноябре семейство автомобилей Lada Granta выпускалось всего лишь 8 из 20 рабочих дней, было недовыпущено примерно семь тысяч машин.

В итоге в прошлом месяце продажи модели резко упали - до 7231 авто (-7309 машин). Самым популярным автомобилем в России стала Lada Vesta.